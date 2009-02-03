Україна задоволена рішенням суду по суперечці з Румунією

Гаага. 3 лютого. УНІАН. Україна задоволена рішенням Міжнародного суду ООН у справі про делімітацію континентального шельфу та виключної економічної зони між Україною та Румунією в Чорному морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Гаазі заступник міністра закордонних справ України Олександр КУПЧИШИН.

«Дуже важливо, що в українсько-румунських стосунках знято останню проблемну ситуацію», - сказав він.

«Лінія є компромісною, а рішення суду є обов’язковим для обох сторін», - додав заступник міністра.

О.КУПЧИШИН також зазначив, що дуже важливим є рішення суду, відповідно до якого острів Зміїний було визнано островом з територіальним морем у 12 морських миль. Водночас, зазначив він, острів Зміїний не був визнаний релевантною обставиною для збільшення виключної економічної зони України.

О.КУПЧИШИН також додав, що зараз юристи проробляють рішення суду, а тому він не може надати інших деталей. Зокрема, щодо території із запасами нафти та газу на чорноморському шельфі, які відповідно до рішення суду відійшли Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, Міжнародний суд в Гаазі виніс рішення, в якому зауважив, що о.Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України у визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Також суд вважає, що о.Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України при визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Напередодні, 2 лютого, речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ наголосив, що Україна беззастережно виконає будь-яке рішення Міжнародного суду ООН про делімітацію континентального шельфу та виключної економічних зон України і Румунії у Чорному морі. “Врегулювання у правовий цивілізований спосіб цього довготривалого спору є винятково важливим для України. Рішення, яке буде ухвалене Міжнародним судом, зніме дискусію, закриє суперечку між Україною та Румунією. Це рішення відкриє можливості залучення обома сторонами інвестицій у цей регіон і надасть можливість використовувати його природні ресурси”, - зазначив В.КИРИЛИЧ.

Справа про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі перебувала в суді з ініціативи Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум.

Румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважала, що острів Зміїний є не островом, а скелею. Натомість Україна доводила, що о. Зміїний все ж таки є островом, і довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. Відповідно, на переконання України, спірні території шельфу необхідно було поділити в пропорції 1 до 3: 53,3 тис. кв. км – за Україною, 21,9 тис. кв. км – за Румунією.

Довідка УНІАН. Острів Зміїний є територією України, що закріплено у договорі про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією 1997 року.