МЗС Польщі звинувачує Газпром у проблемах з газом

Варшава. 6 лютого. УНІАН. “Газпром” повинен почуватися відповідальним за щодобові недопоставки 7 млн. кубометрів газу до Польщі, заявив сьогодні керівник польського Міністерства закордонних справ Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи у Варшаві інформацію про готовність російської компанії збільшити доставки до Польщі, Р.СІКОРСЬКИЙ сказав: “Це газ, який нам продала RosUkrEnergo, в якій значним акціонером є «Газпром», отже природньо було б, які він почував себе відповідальним за реалізацію (цих поставок)».

Він висловив думку, що вирішенню проблеми могла посприяти зустріч прем’єра Польщі Дональда ТУСКА з російським прем’єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ 29 січня, після якої польський прем’єр заявив, що його російський колега пообіцяв вирішити проблему недопоставок газу до Польщі.

Р.СІКОРСЬКИЙ також висловив надію, що в умовах економічної кризи стане більш привабливим проект будівництва другої нитки Ямальського газопроводу територією Польщі для поставок російського газу до Європи, ніж лобійований «Газпромом» Nord Stream.

Як повідомляв УНІАН, польський PGNIG заявив 5 лютого, що «Газпром» готовий збільшити поставки газу для компенсації недопоставок по контракту з RosUkrEnergo, але не уточнив, коли і на яких умовах.