В Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС

В ході засідання, міністри, зокрема, планують зосередитися на підготовці до засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) та самміту “великої двадцятки”, якій має відбутися на початку квітня у Лондоні. Міністри також обговорять питання зменшення ПДВ, міжнародного фінансування заходів з протидії кліматичним змінам та зменшення адміністративних бар’єрів.

Дата проведення: 10 березня 2009 року Час початку: 08-30