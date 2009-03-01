Допомоги Східним країнам ЄС чекати не слід

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Лідери країн-членів ЄС не передбачають спеціального пакету допомоги для країн Східної Європи.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в Раді ЄС.

“В тих документах, які готувалися, не було спеціальної допомоги для країн Східної Європи”, - сказав співрозмовник агентства.

Представник Ради ЄС зазначив, що в ході сьогоднішнього неформального самміту лідери держав та урядів країн-членів ЄС обговорюють ряд напрямків, в яких мають бути здійснені заходи для подолання економічної кризи. Серед таких заходів – підтримка автомобільної промисловості, підтримка банківського сектору, а також – підготовка до самміту “великої двадцятки”, якій має відбутися 2 квітня у Лондоні.

“Ніяких офіційних рішень сьогодні схвалено не буде, однак цей самміт – гарна можливість обмінятися позиціями і думками щодо подолання економічної кризи”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр Угорщини Ференц ДЮРЧАНЬ висловився за надання допомоги країнам Східної Європи – членам ЄС на суму в 190 млрд. євро.