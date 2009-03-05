ЄС надасть допомогу Україні на сільське господарство

Київ. 5 березня. УНІАН. Європейський Союз виділив 4,7 млн. євро на реалізацію проекту підтримки сільського господарства в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація проекту відбулася сьогодні в Києві.

Як повідомила заступник міністра аграрної політики України Валентина ЗАВАЛЕВСЬКА, мета проекту «Виконання Україною зобов`язань щодо членства у СОТ і реалізації Європейської політики сусідства в сільському секторі» - сприяння тіснішій співпраці між Україною і ЄС і гармонізації українських стандартів з вимогами СОТ.

Проект буде реалізовуватися в трьох напрямах – безпека продуктів харчування, розвиток ринкової інфраструктури, зокрема створення оптових сільськогосподарських ринків, і розвиток сільської місцевості. Проект на 100% фінансується Європейським Союзом.

Зокрема, проектом передбачається надання Україні устаткування для прогнозування урожаю (система MARS) і устаткування для ветеринарних лабораторій.

Проект розрахований на 38 місяців і охоплює ряд пілотних областей, зокрема, окремі проекти будуть реалізовані в АР Крим, Черкаській, Одеській, Херсонській, Львівській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

В.ЗАВАЛЕВСЬКА зазначила, що в рамках співпраці буде реалізовано ще ряд проектів. Таким чином, загальна сума проектів становитиме близько 9 млн. євро.