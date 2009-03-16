Попередня програма співпраці Україна-НАТО буде розроблена скоро
Запевняють в МЗС
Київ. 16 березня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що розробка попередньої річної національної програми з підготовки України до вступу в НАТО перебуває на завершальній стадії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС Василь КИРИЛИЧ.
«Підготовка програми активно здійснюється. На сьогодні, з погляду МЗС, попередній варіант річної національної програми є на завершальній стадії», - сказав В.КИРИЛИЧ.
За його словами, у МЗС очікують, що найближчим часом будуть узгоджені ключові позиції цієї програми, які ляжуть в її основу, і документ буде переданий, відповідно до процедури, на розгляд Секретаріату НАТО.
«Наші сподівання припадають на квітень, і ми очікуємо, що у квітні річна національна програма стане документом, який визначить порядок дій України на цей рік в питанні її інтеграції до НАТО», - додав В.КИРИЛИЧ.