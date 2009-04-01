Американській інститут в Україні активізує дискусію про НАТО

Київ. 1 квітня. УНІАН. Некомерційна організація «Американський інститут в Україні» (American Institute in Ukraine), яка заявила про початок своєї діяльності в Україні в березні, планує активізувати дискусії про НАТО, враховуючи «антинатівські» погляди американців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Американського інституту в Україні» (АІУ), метою організації є вивчення громадської думки, проведення інформаційної та просвітницької діяльності у питаннях безпеки, включаючи можливе приєднання України до Північноатлантичного Альянсу.

«Ми, американці, також маємо право задатися питанням, чи підвищить вступ України до НАТО безпеку Сполучених Штатів. Також варто поставити питання, чи не буде найбільш розумним для США не просувати розширення НАТО, а будувати нову архітектуру безпеки, що включає Росію, Україну та решту Європи, а також США», - процитували в прес-службі директора АІУ Ентоні САЛВІЯ.

Також у прес-службі зазначили, що «АІУ прагне до об`єктивності й хоче показати українцям, що в американців різні погляди щодо НАТО». «Сьогодні проблематика зі вступом до НАТО розкрита тільки з одного боку. Саме тому АІУ має намір зробити свій внесок до активізації дискусії в Україні, в якій враховуватимуться «антинатівські» по відношенню до НАТО погляди американців, а не тільки «пронатівські» настрої», - додали в прес-службі.

Також у прес-службі повідомили про те, що 2 квітня в Києві відбудеться Міжнародна конференція «Саміт НАТО 2009: Що він означатиме для України?», до участі в якій запрошено громадських лідерів, експертів, політологів і парламентаріїв України, Росії, США та Європи.

Додамо, що проведення Саміту НАТО в Страсбурзі (Франція) і Келі (Німеччина) заплановано на 3-4 квітня.

Довідка УНІАН. «Американський інститут в Україні» (American Institute in Ukraine) не отримує, не пропонує вносити й не приймає грошові кошти від будь-яких урядів, фінансується за рахунок неурядових джерел.