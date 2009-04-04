В Страсбурзі тривають виступи антинатовців

Страсбург. 4 квітня. УНІАН. У Страсбурзі тривають маніфестації антинатовців, які намагаються прорватися до центру міста.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, сьогодні зранку поліція заарештували 25 учасників акцій протесту.

Загалом близько 1800 осіб, розпорошених на невеличкі групи, намагалися прорватися до центру міста, і сили правопорядку змушені були знову використати сльозогінний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні зранку зона посиленого поліцейського кордону навколо місця, де проходить самміт НАТО, була розширена. Поліція одягає спеціальну захисну форму, в тому числі протигази та маски на обличчя проти сльозогінного газу. Вулицями їздять водомети, багато вулиць закриті металевими парканами. Крім того, сьогодні з 6-ї ранку в Страсбурзі не працює міський транспорт – автобуси та трамваї з причин забезпечення безпеки. Ще з 3 квітня скасовані всі приміські поїзди, що поєднують Страсбург з німецьким Келєм скасовані для запобігання проникненню в місто антинатовців.