У Києві відбудеться саміт Україна-ЄС

В ході засідання лідери України та ЄС планують обговорити питання економічної співпраці в умовах економічної кризи, питання співпраці в енергетиці та протидії кліматичним змінам, підготовку до президентських виборів в Україні, а також хід переговорів про нову угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Дата події: 4 грудня 2009 року. Час початку: 10:00.