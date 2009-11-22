У Києві відбудеться саміт Україна-ЄС

21:09, 22 листопада 2009
Новини ЄС
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В ході засідання лідери України та ЄС планують обговорити питання економічної співпраці в умовах економічної кризи, питання співпраці в енергетиці та протидії кліматичним змінам, підготовку до президентських виборів в Україні, а також хід переговорів про нову угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Дата події: 4 грудня 2009 року.

Час початку: 10:00.

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