Ще одного українського дипломата таки вислали з Чехії

Київ. 24 травня. УНІАН. МЗС України підтверджує висилку із Чехії ще одного українського дипломата і вважає такий крок нерівнозначним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Відповідаючи на запитання, чи може він підтвердити, що з Чехії вислано ще одного українського дипломата, О.ДИКУСАРОВ зазначив: «Це відбулося».

При цьому він зауважив, що не може поки що назвати прізвище висланого дипломата.

Він також зазначив, що в МЗС України вважають такий крок нерівнозначним.

«Що стосується ситуації з чеськими дипломатами в Україні, ми мали повну доказову базу, і тому кроки у відповідь чеської сторони ми не можемо вважати рівнозначними», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, виславши другого українського дипломата з країни, Чехія здійснила симетричний крок по відношенню до України.

О.ДИКУСАРОВ також сказав, що в МЗС України вважають інцидент вичерпаним і не вважають за необхідне проводити додаткову дискусію з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Міністерство закордонних справ України заявило, що двоє чеських дипломатів оголошені в Україні персонами нон-грата.

За даними СБУ, викрито розвідувально-підривну діяльність аташе з питань оборони Посольства Чеської Республіки в Україні полковника Зденека КУБІЧЕКА і військового аташе майора Петри НАВОТНОЇ, які, прикриваючись дипломатичним статусом, здійснювали шпигунську діяльність зі збору інформації військово-технічного і військово-політичного характеру з обмеженим доступом.

Перший віце-прем`єр і голова чеського МЗС Карел ШВАРЦЕНБЕРГ висловив думку, що оголошення Україною персонами нон-грата двох чеських дипломатів є відповіддю на надання притулку в Чехії екс-міністру економіки України Богдану ДАНИЛИШИНУ. Він заявив, що Міністерство закордонних справ Чехії має намір вислати з країни кількох українських дипломатів. ”Це реакція у відповідь на нещодавню висилку (з Києва) двох чеських дипломатів”, - сказав він.

17 травня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН поінформував, що Чехія вирішила вислати з країни співробітника українського Посольства, який є військовим аташе.