Європа уважно стежить за справою Тимошенко

Брюссель. 24 травня. УНІАН. Депутат Європарламенту, глава делегації по зв`язках з Україною Павел КОВАЛЬ відзначає, що Європа уважно стежить за ситуацією навколо справи лідера «Батьківщини», екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив сьогодні власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, коментуючи інформацію про затримання Ю.ТИМОШЕНКО для проведення слідчих дій.

«Думаю, що сьогодні всі чекають інформації про ситуацію з колишнім прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО», - сказав П.КОВАЛЬ.

Він підкреслив, що в усіх демократичних країнах ставлення до опозиції завжди є найважливішим елементом демократії.

«І я думаю, що і в контексті європейського шляху України всі спостерігатимуть дуже детально те, що відбувається в рамках розслідування справи проти ТИМОШЕНКО», - відзначив депутат.

Він утримався від детальніших коментарів щодо ситуації навколо затримання Ю.ТИМОШЕНКО, відзначивши, що потрібно почекати додатковій інформації з України.

За інформацією Генеральної прокуратури, 23 травня Печерським районним судом м. Києва було винесено постанову про затримання і доставку лідера партії ”Батьківщина” Ю.ТИМОШЕНКО до суду для вирішення питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У ГПУ відзначають, що рішення ґрунтується на тому, що звинувачена протягом довгого часу ухиляється від досудового слідства і перешкоджає виконанню з нею слідчих дій.

Однак, зазначається у повідомленні ГПУ, враховуючи, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО разом із захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ з`явилася на допит до Головного слідчого управління ГПУ, питання щодо можливості обрання запобіжного у вигляді взяття під варту слідчим поки не вирішене.