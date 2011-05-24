Польща проти запровадження контролю в Шенгені

Варшава. 24 травня. УНІАН. Польща виступає проти відновлення контролю на кордонах між державами членами Шенгенської зони, до якої країна вступила наприкінці 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив глава польського уряду Дональд ТУСК.

Він відзначив, що польські власті вважають відновлення контролю „останнім із можливих заходів” боротьби з нелегальною міграцією, висловивши сподівання, що до цього не дійде.

За словами глави уряду, якого цитує РАР, у крайньому випадку Польща вважає можливим зміну правил функціонування зони Шенген виключно на загальноєвропейському рівні, а не окремими державами.

Як повідомляв УНІАН, європейські політики почали обговорювати можливість відновлення контролю в рамках Шенген після масового напливу африканських мігрантів з Італії до Франції в квітні цього року.

Після революцій на початку цього року у Єгипті, Тунісі та Лівії десятки тисяч мігрантів морським шляхом почали прибувати до Італії, звідки пізніше намагалися потрапити до Франції.

Довідка УНІАН. Заснована в 1985 році Шенгенська зона, в межах якої немає прикордонного контролю, нині об’єднує 22 із 27 держав Євросоюзу та Ісландію, Норвегію, Швейцарію і Ліхтеншейн.

Консульства Польщі, яка є найбільшим безпосереднім західним сусідом України, видають українцям найбільше віз серед усіх держав Шенгенської зони.