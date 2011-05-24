Президент Європарламенту каже про політичне підгрунтя справи Тимошенко

Брюссель. 24 травня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжі БУЗЕК заявляє про політичну природу кримінальної справи екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в коментарі, переданому УНІАН прес-службою Європарламенту.

«Я стурбований новинами про рішення суду про затримання колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Контекст і умови цього рішення посилюють занепокоєння щодо політичної природи цієї справи», - заявив Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генеральної прокуратури, 23 травня Печерським районним судом міста Києва було винесено ухвалу про затримання і доставку лідера партії ”Батькивщина” Ю.ТИМОШЕНКО до суду для вирішення питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У ГПУ відзначають, що рішення ґрунтується на тому, що звинувачувана впродовж тривалого часу ухиляється від досудового слідства і перешкоджає виконанню з нею слідчих дій.

Але, наголошується в повідомленні ГПУ, враховуючи, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО разом із захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ з`явилася на допит в Головне слідче управління ГПУ, питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту слідчим поки що не вирішене. Пізніше перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМИН запевнив, що на сьогодні причин і необхідності в арешті екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО немає.

Зараз Ю.ТИМОШЕНКО перебуває на підписці про невиїзд.