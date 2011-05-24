Депутат Європарламенту Теннок: неприпустимо аруштувати Тимошенко за політику

Брюссель. 24 травня. УНІАН. Депутат Європарламенту Чарльз ТЕННОК (група європейських консерваторів і реформістів, Велика Британія) заявляє про неприпустимість арешту екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з політичних мотивів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в повідомленні прес-служби групи консерваторів і реформістів, переданому УНІАН.

«Звичайно, пані ТИМОШЕНКО не над законами, але ЄС має чітко показати Україні, що він дуже уважно стежитиме за цією справою», - відзначається в коментарі депутата.

«Якщо виявиться, що це затримання було політично мотивованим, то Президентові Віктору ЯНУКОВИЧУ доведеться відповісти на низку серйозних питань», - додав Ч.ТЕННОК.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генеральної прокуратури, 23 травня Печерським районним судом міста Києва було винесено ухвалу про затримання і доставку лідера партії ”Батьківщина” Ю.ТИМОШЕНКО до суду для вирішення питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У ГПУ відзначають, що рішення ґрунтується на тому, що обвинувачувана тривалий час ухиляється від досудового слідства і перешкоджає виконанню з нею слідчих дій.

Але, наголошується в повідомленні ГПУ, враховуючи, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО разом із захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ з`явилася на допит в Головне слідче управління ГПУ, питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту слідчим поки що не вирішене. Пізніше перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН запевнив, що на сьогодні причин і необхідності в арешті екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО немає.

Наразі Ю.ТИМОШЕНКО перебуває під підпискою про невиїзд.