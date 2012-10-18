Меркель хоче від української опозиції спільної роботи в наступному парламенті

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Європейський Союз очікує від української опозиції єдності в питаннях захисту демократії і вільного волевиявлення громадян, а також спільної роботи в наступному скликанні парламенту. Про це заявила Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з представниками українських опозиційних партій в ході з’їзду Європейської народної партії, який проходить в Бухаресті, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата України Ірини Геращенко.

Як йдеться в повідомленні, А.Меркель під час зустрічі наголосила, що Євросоюз і, зокрема, Німеччина, уважно стежать за розвитком політичної ситуації в Україні та ведуть моніторинг перебігу парламентської виборчої кампанії.

А.Меркель запевнила, що європейська сторона добре володіє інформацією про ситуацію і перебіг виборів до Верховної Ради. «Європейців дуже тривожить не лише вибіркове правосуддя, а й факти застосування адміністративного ресурсу, порушення виборчих процедур», - зазначила А.Меркель. Вона наголосила на тому, що ЄС очікує від української опозиції єдності в питаннях захисту демократії і вільного волевиявлення громадян, а також спільної роботи в наступному скликанні парламенту.

За словами А.Меркель, ЄС уважно стежитиме за роботою наступного парламенту, при цьому особлива увага приділятиметься тому, наскільки незалежним буде законодавчий орган влади, чи буде на нього зовнішній тиск і чи матимуть обранці можливість вільно, незалежно працювати. Від того, наскільки ця ситуація відповідатиме європейським нормам, залежатиме подальше співпраця України з ЄС, наголосила канцлер.

Як повідомляє прес-служба, І.Геращенко, яка на зустрічі представляла партію «УДАР», в ході розмови підкреслила, що програма “УДАРу” має євроінтеграційне спрямування. «Партія “УДАР” усвідомлює відповідальність за створення демократичної коаліції в наступному парламенті і не піде на жодні альянси з Партією регіонів», - заявила народний депутат, додавши, що з партією влади в “УДАРу” не співпадають програмні цінності. “Ми докладемо максимум зусиль для захисту демократичних цінностей. Для цього необхідно зробити усе можливе, щоб у провладної партії та її сателітів не було шансу створити пропрезидентську більшість, адже це посилить тоталітарні тенденції в Україні”, - наголосила І.Геращенко.

Як зазначається в повідомленні, на зустрічі з канцлером Німеччини також були присутні Борис Тарасюк, Арсеній Яценюк, Григорій Немиря та Євгенія Тимошенко, які представляли ВО “Батьківщина” та “Фронт Змін”. Політики розповіли про численні порушення виборчого законодавства і тиск, а також про перебіг переговорного процесу в опозиційному середовищі щодо наступної співпраці в парламенті. Співрозмовники поінформували А.Меркель про хід переговорів в опозиційному таборі щодо співпраці в майбутньому парламенті і наголосили, що ключовим наміром демократичних сил є формування демократичної більшості.