Азаров почув від угорського колеги бажання підписати угоду про асоціацію

Будапешт. 28 березня. УНІАН. Угорщина виступає за якнайшвидше підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем`єр-міністр Микола Азаров на спільній прес-конференції з своїм угорським колегою Віктором Орбаном сьогодні в Будапешті.

”Прем`єр-міністр запевнив мене у тому, що Угорщина послідовно виступатиме за підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом і за інші євроінтеграційні ініціативи”, - сказав М.Азаров.