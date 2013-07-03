Король Бельгії оголосить про свою відставку
17:29, 03 липня 2013Новини ЄС
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Оголошення має відбутися сьогодні
Брюссель. 3 липня. УНІАН. Король Бельгії Альберт Другий оголосить сьогодні про свою відставку.
Про це повідомляє Інтернет-версія бельгійської Le Soir з посиланням на інформацію, отриману з королівського палацу.
Згідно з повідомленням, король сьогодні ввечері – о 18:00 за місцевим часом – звернеться до жителів країни в прямому ефірі чотирьох найбільших телеканалів Бельгії.
Видання стверджує, що в цьому зверненні король заявить про свою відставку.
Видання зазначає, що раніше планувалося, що оголошення про відставку буде зроблено 21 липня, з реальною відставкою восени, однак тепер час фізичної відставки може стати ближчим.
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