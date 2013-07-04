Єврокомісія розпочала консультації щодо не задекларованої праці

13:54, 04 липня 2013
Новини ЄС
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Пропозиції прийматимуть до 20 вересня

Брюссель. 4 липня. УНІАН. Європейська комісія розпочала сьогодні консультації з представниками профспілок та організацій роботодавців щодо можливих заходів на європейському рівні для попередження та обмеження не задекларованої праці, в тому числі, шляхом покращення співпраці між компетентними органами країн-членів ЄС.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, така співпраця може включати в себе обмін кращою практикою з попередження не задекларованої праці, визначення спільних принципів перевірок роботодавців, сприяння спільним тренінгам та контрольним діям.
“Не задекларована праця, це – лихо, вона ставить робітників під більший ризик жебрацтва та в потенційно небезпечні робочі умови”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та включення Ласло Андор.
Комісія пропонує профспілкам та організаціям роботодавців подати свої пропозиції щодо запропонованого документу до 20 вересня цього року.

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