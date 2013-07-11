Брюссель. 11 липня. УНІАН. ЄС надав Грузії 16 млн. євро на управління кордонами та міграцією.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідну угоду підписали сьогодні комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле та міністр Європейської та Євро-Атлантичної інтеграції Олександр Петріашвілі.

Програма розрахована на 4 роки, і має на меті покращення управління кордонами Грузії, в тому числі за рахунок постачання сучасного обладнання; посилення здатності уряду координувати та управляти міграцією, а також посилити здатність уряду у боротьбі з транскордонною злочинністю та торгівлею людьми.