Комісар Фюле: саміт “Східного партнерства” зробить процес політичної асоціації незворотнім

Брюссель. 12 липня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле сподівається, що саміт “Східного партнерства” зробить процес політичної асоціації та економічної інтеграції з партнерами незворотнім.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, про це він заявив сьогодні в Батумі на конференції “Європейський шлях Грузії: Східні європейські партнери ЄС – вперед до Вільнюського саміту”.

“Я сподіваюсь, що саміт схвалить далекоглядний порядок денний для “Східного партнерства” на наступні два роки, який зробить процес політичної асоціації та економічної інтеграції між Європейським Союзом та східними партнерами незворотнім”, - сказав комісар.

Водночас він зазначив, що для цього необхідна повна реалізація всіх передбачених кроків.

С.Фюле підкреслив, що не всі партнери хочуть рухатися вперед з однаковою швидкістю.

“Східне партнерство” – не гамівна сорочка. Це нашим партнерам визначати, що вони мають на увазі під “тіснішими відносинами з Європейським Союзом”. Ми можемо запропонувати рішення щодо підтримки широкого розмаїття шляхів для допомоги нашим партнерам, які хочуть тісніших відносин”, - сказав він.

Водночас, комісар підкреслив, що незважаючи на можливу різноманітність у підходах, співпраця вимагатиме від партнерів здійснення необхідних реформ та дотримання спільних цінностей.

Як повідомляв УНІАН, “Східне партнерство” – програма ЄС, започаткована в 2009 році для тіснішої співпраці зі східними сусідами ЄС. В програмі беруть участь 6 країн-сусідів ЄС: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.