Асоціація України з ЄС більше залежить від Заходу, ніж від українців - євродепутат

Підписання Угоди про асоціацію України з Європейським союзом зараз більше залежить від позиції західних держав, а не від виконання українською владою висунутих європейцями умов.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку висловив депутат Європейського парламенту від Польщі Ришард Чарнецький в опублікованому в Gazeta Polska Codziennie коментарі.

"Знаю, що те, що напишу буде непопулярним, але сьогодні однозначне входження Києва у західну сферу впливу залежить, можливо, більше від Брюсселю, Вашингтону та МВФ, ніж від української влади", - написав він.

Депутат назвав головною перешкодою для підписання не "справу Тимошенко", а відсутність гарантій фінансової підтримки Європейського союзу України, котра втратить значну частину важливого для себе російського ринку.

"Економічні лещата Росії затискаються на горлі України настільки міцно, що без економічних гарантій ЄС та США Янукович та його угруповання не вскочать до басейну на голову, з якого раніше Москва викачала значну частину води", - написав депутат, котрий також представляє найбільшу опозиційну польську партію "Закон та Справедливість" (PiS).

Він відзначив, що українська влада теоретично може вирішити "справу Тимошенко" навіть в останні дні перед самітом "Східного партнерства", незважаючи на те, що це дійсно невигідно ні для Януковича, ні для його угруповання.

"У боротьбі за Київ Росія демонструє значні зусилля. Чи такі ж, особливо в економічному аспекті, продемонструє теж Захід?", - питає політик.

Як повідомляв УНІАН, Рада міністрів закордонних справ держав Євросоюзу вчора вирішила відкласти ухвалення рішення про те, чи підписувати Угоду про асоціацію з Україною до саміту "Східного партнерства", котрий відбудеться 28-29 листопада.

ЄС продовжує очікувати на те, що українська влада ухвалить низку законів, один з яких має дозволити виїхати на лікування за кордон екс-главі українського уряду Юлії Тимошенко.