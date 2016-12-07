Представництво ЄС в Україні підтримає Централізовану закупівельну організацію

Представництво Європейського Союзу в Україні підтримає Централізовану закупівельну організацію (ЦЗО) в рамках пілотного проекту, який триватиме до листопада 2017 року, повідомив аташе, координатор сектору "Розвиток приватного сектору" Представництва ЄС в Україні Борис Філіппов під час круглого столу.

"У рамках проекту ми будемо підтримувати пілот ЦЗО. Будуть заангажовані експерти, крім того, наші експерти, які вже працюють, будуть надавати свої послуги", - сказав він.

Також у ході круглого столу заступник директора департаменту регулювання публічних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі Лілія Лахтіонова зазначила, що пілотний проект буде надавати послуги безкоштовно, а фінансування здійснюється за рахунок донорів.

"В реалізації пілотного проекту ми розраховуємо на допомогу донорів. На даному етапі основним донором є Представництво ЄС", - сказала Лахтионова.

Читайте такожЕфективність Prozorro перевищила очікування та заощадила бюджету понад 8 мільярдів

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 23 листопада прийняв розпорядження про запуск пілотного проекту по створенню добровільних централізованих закупівельних організацій, які будуть агрегувати попит невеликих державних замовників, укладати більш вигідні оптові контракти з виконавцями, а після цього поставляти товари та послуги.

Пілотний проект буде реалізовано в секретаріаті Кабінету міністрів україни та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.