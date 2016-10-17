Україна за останні два роки провела більше реформ, ніж за останні 23 роки незалежності - посол ЄС

Про це заявив глава Представництва Європейського Союзу в Україні Х’юґ Мінґареллі на презентації оновленої структури підтримки реформ в Україні.

«Сьогодні більшість партнерів вважають, що Україна за останні два роки провела більше реформ, ніж за решта 23 роки незалежності», - сказав він.

Водночас, за словами Мінгареллі, Україні потрібно прискоритися на шляху реформ.

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«Керівництву країни ще багато потрібно зробити. ЄС підтримуватиме вас для прискорення реформ», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з Європейським Союзом створять команди підтримки реформ при Міністерстві фінансів, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, Міністерстві аграрної політики і продовольства та Міністерстві інфраструктури України. Також міжнародні донори підтримають створення Офісу впровадження реформ при прем'єр-міністрі України, який очолить міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.