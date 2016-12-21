Український експорт становить половину ВВП країни - торговий представник

Український експорт на поточний момент становить близько 50% українського ВВП, при цьому приріст експорту на 100 млн дол. забезпечує приріст економіки в розмірі близько 0,1%.

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Про це в ході засідання уряду сказала торговий представник України Наталія Микольська.

«Експорт становить близько 50% нашого ВВП. Кожні 100 млн дол. експорту дають нам приріст ВВП на 0,1%. Тому боротися треба за кожну тисячу доларів експорту», - сказала Микольська.

У той же час, вона зазначила, що боротьба за просування експорту йде дуже непросто, оскільки Україна перебуває в конкурентному середовищі. У зв'язку з цим, вкрай необхідна допомога спеціальних інституцій, робота яких спрямована на підтримку експорту і експортерів. Однією з таких інституцій, за словами Микольської, є Офіс просування експорту, який почав роботу в 2015 році, а також експортно-орієнтовані проекти, що фінансуються донорами України.

Микольська повідомила, що силами Офісу вже проведено кілька ділових форумів і торговельних місій. «Близько 60% компаній, які працювали з нами в рамках торговельних місій, заявили, що вже знайшли контрагентів на зовнішніх ринках», - сказала Микольська.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів зазначав, що основою економічного зростання України в наступному році стане збільшення обсягів експорту вітчизняних товарів на зовнішні ринки і залучення іноземних інвестицій. Кубів зазначив, що за 9 місяців 2016 року обсяг українського експорту становив 32,3 млрд дол., але, на його думку, Україна має працювати над збільшенням цього показника. Для розвитку цього напряму український уряд має намір розробити ряд рішень для бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 21 грудня ухвалила у цілому підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% і закладеним зростанням економіки також у 3%.

Офіс з просування експорту був створений у 2015 році. За час свого існування за його підтримки пройшли 7 бізнес-форумів, які відвідали понад 2600 компаній, було організовано торговельні місії до Канади, Франції, Малайзії Литви, Кенії й Танзанії. Офіс є координатором розробки Національної експортної стратегії та створення бази експортерів з 3500 контактами.