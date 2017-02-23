"Укргідроенерго" отримало 22 мільйони євро від ЄІБ за програмою модернізації гідроелектростанцій

Державна компанія – оператор ГЕС і ГАЕС "Укргідроенерго" отримала черговий транш у розмірі 22 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рамках програми модернізації українських гідроелектростанцій, повідомила прес-служба компанії.

"Укргідроенерго" отримало черговий транш за кредитом Європейського Інвестиційного банку в розмірі 22 мільйонів євро. Отримані кошти в першу чергу будуть спрямовані на фінансування укладених контрактів в рамках програми реконструкції гідроагрегатів Дніпровської ГЕС-1 та Київської ГАЕС", - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі нагадують, що цей транш отриманий в рамках проекту "Реабілітація гідроелектростанцій", який реалізується за спільного фінансування Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабінет міністрів України затвердив програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, передбачає збільшення в 2 рази її частки в енергетичному балансі країни - до 15,5%, а також збільшення виробничих потужностей на 3500 МВт (на даний момент гідроелектростанції генерують близько 5000 МВт).

Для цієї мети компанія має намір інвестувати близько 90 мільярдів гривень у будівництво нових і реконструкцію діючих станцій (ГЕС і ГАЕС). Також "Укргідроенерго" залучає кредити міжнародних банків, наприклад, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку або Світового банку.

Довідка УНІАН. Компанія "Укргідроенерго" експлуатує 9 гідроелектростанцій на Дністрі та Дніпрі: Київську, Канівську, Кременчуцьку, Дніпродзержинську, Дніпровську, Каховську ГЕС, Київську гідроакумулюючу електростанцію, Дністровську ГЕС і Дністровську ГАЕС, загальна встановлена потужність яких становить 5007,6 МВт (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі будівництва). Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.