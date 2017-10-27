Україна та ЄС підписали угоди про технічну підтримку реформ в нашій країні

Україна і Європейський Союз підписали угоду про підвищення спроможності органів державної влади нашої країни до виконання Угоди про асоціацію з ЄС на суму 37,063 мільйона євро, а також угоду про фінансування програми підтримки права на суму 52,5 мільйона євро.

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Як передає кореспондент УНІАН, угоди були підписані першим віце-прем'єром - міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубивым і головою Групи підтримки України в Європейській комісії Пітером Вагнером.

"Всі працівники міністерств, Секретаріат Кабінету міністрів і 60 центральних органів влади отримають підтримку - це системні документи, які підтримають Україну на шляху реформ", - зазначив Кубів.

Зокрема, в рамках Угоди про фінансування Програми технічного співробітництва 2017 року, Європейський Союз надасть допомогу уряду України для підвищення потенціалу органів державної влади щодо виконання Угоди про асоціацію з ЄС, включаючи здатність адаптації законодавства України до нормативно-правових актів Євросоюзу, а також ефективну розробку і впровадження реформ. Загальний бюджет програми становить 37,063 млн євро (з яких внесок ЄС - 37 млн євро, внесок Британської ради - 63 тис. євро).

В рамках Угоди про фінансування програми "Підтримка реформ щодо розвитку верховенства права в Україні", Європейська комісія профінансує заходи щодо реформування системи верховенства права, включаючи підтримку судової реформи, зокрема, системи правосуддя, виконання судових рішень, поліпшення доступу до системи правосуддя, державних реєстрів та введення санкцій, а також підтримку реформи правоохоронної системи. Загальний бюджет програми становить 52,5 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна підписала угоду з Європейським Союзом, і Світовим банком, в рамках якого наша країна отримає грант ЄС на суму до 5 млн євро на трансформацію систем управління державними фінансами та реформу державного управління.