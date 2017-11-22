Клімкін озвучив пріоритети Європейського інвестиційного плану для України

Пріоритетами Європейського інвестиційного плану, який передбачає 50 млрд євро прямих інвестицій в українську економіку впродовж 10 років, будуть розвиток інфраструктури і високих технологій.

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Про це перед засіданням уряду повідомив журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Вже є певні пріоритети - це інфраструктура - національна, локальна, розвиток високих технологій, стартапів. Адже ми не можемо жити просто на сільському господарстві», - сказав він.

За словами міністра, гроші надаватимуть під конкретні програми.

«Дуже добре потрібно розуміти, що це не манна небесна, нам не будуть просто накидати гроші, нам даватимуть додатково ресурси - це і допомога, і інвестиції з європейських інституцій», - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Рада Європи може в грудні 2017 року схвалити підготовлений представниками парламенту Литви Європейський план для України, який передбачає 50 млрд євро інвестицій в реальну економіку впродовж 10 років.

Наприкінці березня 2017 Конгрес Європейської народної партії ухвалив резолюцію про розробку довгострокового плану підтримки України - так званого «плану Маршалла» для України.

У червні в Представництві Литви в ЄС відбулася презентація «плану Маршалла» для України, в якій взяли участь члени робочої групи з розробки документа, колишні прем'єр-міністри Литви Андрюс Кубілюс і Гедімінас Кіркілас.

18 серпня віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявив, що «новим Європейським планом для України передбачено щонайменше 5 млрд євро щорічної підтримки від ЄС на реформи, спрямовані на економічне зростання і розвиток.