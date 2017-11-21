ЄС готовий запропонувати Україні Європейський інвестиційний план

В рамках саміту "Східного партнерства", який відбудеться 24 листопада в Брюсселі в Європейському Союзі готові запропонувати Україні інструмент Європейського інвестиційного плану як можливість для залучення фінансової підтримки, однак про "план Маршалла" поки мова не йде. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявили двоє високопоставлених чиновників ЄС.

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Зокрема, вони зазначили, що українська сторона може підняти будь-яке питання на саміті, який для неї має важливе значення. Проте представники ЄС у своєму коментарі жодного разу не згадали про "план Маршалла" або про "Європейському плані для України".

За їх словами, жодна з шести країн політики "Східного партнерства" не обмежена у вираженні своїх власних пропозицій щодо очікувань від саміту.

"Тому, якщо представники України хочуть підняти це питання, ми, я переконаний, будемо цілком раді вислухати, що вони мають намір сказати по цій темі", - сказав один з єврочиновників.

При цьому він підкреслив, що на саміті "Східного партнерства" у першу чергу увага буде зосереджена на практичних результатах досягнення всіх шести країн і, зокрема, України.

"Нам цікаво почути, що кожна країна може сказати з цього приводу", - додав він.

Інший європейський чиновник підкреслив, що "з весни 2014 року Євросоюз збільшив свою підтримку Україні для економічних і політичних реформ до безпрецедентного рівня - до більш ніж 12 мільярдів євро".

При цьому він заявив, що новим ключовим інструментом для країн "Східного партнерства" стане Європейський інвестиційний план від Євросоюзу, який "буде забезпечувати нові можливості для фінансування".

Однак, за його словами, фінальний текст декларації саміту "Східного партнерства" ще не узгоджений і переговори з цього приводу тривають.