Багато блокбастерів і зниження дефіциту. 10 головних трендів в ігровій сфері в 2022 році

Минулий рік став суцільним розчаруванням для гравців, але в 2022-му все зміниться. Вийде багато цікавих релізів, а дефіцит консолей почне поступово зменшуватися. Правда, повністю позбутися від неприємностей все ж не вдасться. Які саме тренди будуть домінувати в ігровій індустрії в поточному році, і чому про них варто знати, читайте в свіжому матеріалі УНІАН.

На початку минулого року УНІАН писав, що 2021-й може сильно розчарувати гравців. Ми передбачали масові перенесення проектів, брак гучних релізів, тривалий перехід консольної аудиторії на PS5 і Xbox Series, а також відлуння проблем, викликаних пандемією коронавірусу. І якщо озирнутися, то можна побачити, як кожен з наших прогнозів поступово виправдовувався.

У користувачів дійсно було мало приводів для радості в 2021 році. Аудиторія очікувала, що осінні блокбастери в особі Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard і GTA: The Trilogy компенсують брак нових відчуттів. Але ці ігри, навпаки, посилили неприємний осад через свою жахливу якість. Добре хоч Sony і Microsoft на власних презентаціях зробили кілька яскравих анонсів і подарували надію на світле майбутнє.

Але чи варто дійсно вважати, що 2022 рік виявиться кращим за 2021-й? Редакція УНІАН готова відповісти так, хоча без неприємностей теж не обійдеться. Ми знову зазирнули на дванадцять місяців вперед і виділили 10 головних майбутніх трендів в ігровій індустрії. Поспішаємо відразу всіх заспокоїти: блокбастерів з'явиться чимало. А щоб дізнатися інші подробиці, гортайте нижче.

10. Нова хвиля перенесень

Пандемія коронавірусу відчутно вплинула на створення ігор. Через перехід на віддалену роботу студіям стало складніше визначати, скільки часу відніме той чи інший аспект проекту. Несподівані проблеми почали вилазити набагато частіше, особливо в тих виробничих сферах, де складно зберігати соціальну дистанцію. В якості прикладів можна привести запис озвучки і захоплення рухів. Компанії поступово справляються з труднощами, які принесла пандемія, але її наслідки все ще відчуваються.

Аналітики Benji-Sales і Даніель Ахмад вважають, що через це користувачів чекає чергова хвиля перенесень. На думку експертів, компанії почнуть рідше називати точні дати виходу своїх новинок і постараються зосередитися на підтримці існуючих проектів. Окремі студії також можуть перейти до створення відносно невеликих ігор з метою зменшити труднощі при розробці і знизити збитки у разі потенційного провалу.

9. Надлишок релізів

Висновки аналітиків більш ніж справедливі, але навіть якщо вони мають рацію, 2022 рік все одно буде доверху набитий іграми різних жанрів і масштабів. Найближчі місяці вже роздулися через непомірну кількість нових проектів. В одному тільки лютому вийдуть: Dying Light 2, Sifu, Total War: Warhammer III, Horizon Forbidden West, Elden Ring і Grid Legends. І це тільки найбільші релізи, а поруч з ними стоять всілякі інді, які теж здатні зацікавити користувачів.

Схожа картина спостерігається в березні, де ми нарахували сім помітних ігор. Квітень і травень поки відносно вільні, але ж є цілий перелік проектів без точної дати випуску. Там і Hogwarts Legacy, і God of War Ragnarök, і Ghostwire: Tokyo, і ще приблизно два десятки блокбастерів. Тому користувачам краще вже готуватися до того, що список відкладених на потім проектів обов'язково виросте.

8. Зниження дефіциту консолей

Ігор в 2022 році точно вистачить, залишилося тільки знайти для них платформу. У цьому напрямку справи теж повинні покращитися — принаймні, частково. Згідно з прогнозами аналітиків, Sony і Microsoft будуть частіше поставляти PlayStation 5 і Xbox Series на ринок. Експерти Ampere Analysis вважають, що тираж PS5 в 2022 році складе 18 млн одиниць. А ось продажі консолей Microsoft будуть вдвічі нижчими.

Сумарна кількість реалізованих приставок досягне 27 млн, проте тут важливо враховувати величезний попит серед аудиторії. Задовольнити його платформотримачі все одно не зможуть, а значить — дефіцит знизиться, але повністю не зникне.

7. Домінування Nintendo Switch

Боротьба між Sony і Microsoft за увагу гравців завжди знаходиться на передньому плані. Але потрібно пам'ятати, що поруч з ними стоїть "молодший брат" в особі Nintendo. І цей молодець обжене своїх "родичів" за показниками реалізованих консолей в 2022 році. На думку раніше згаданих аналітиків Ampere Analysis, тираж Nintendo Switch перевищить 21 млн одиниць.

У вакуумі прогноз може здатися дивним, але давайте не забувати, що в Японії і на Заході гібридна консоль користується колосальною популярністю. Її загальні продажі зараз впевнено рухаються до показника в 100 млн пристроїв. А в 2022 році з'явиться ціла купа приводів придбати Switch. На консолі вийдуть такі гучні ексклюзиви, як Splatoon 3, Bayonetta 3 і сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Заради них про придбання Switch почнуть думати навіть затяті фанати Xbox і PlayStation.

6. Шлях до некстгену

Черговим приводом для радості в 2022 році стануть проекти, які продемонструють силу нових консолей. У листопаді з'явиться Starfield, в грудні — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, а якщо вірити інсайдерам, то приблизно в цей же період Naughty Dog випустить ремейк першої The Last of Us. Згадані ігри повинні приблизно показати, на що здатні PlayStation 5 і Xbox Series.

А ще користувачам варто пильно стежити за презентаціями Sony і Microsoft. Майбутні шоу точно відзначаться анонсами повноцінних некстген-проектів з вражаючим рівнем графіки. Розробники вже почали рухатися вперед, і в 2022 році їх шлях продовжиться.

5. Смерть Е3

До пандемії коронавірусу виставка Е3 вважалася таким собі "Новим роком для геймерів". У першій половині червня великі компанії влаштовували шоу і розповідали про проекти, які вони випустять в найближчому майбутньому. Через концентрацію анонсів створювалося відчуття свята, і з'являлася віра в те, що ігрова індустрія крокує в правильному напрямку. Однак пандемія вбила Е3: у 2020 році виставку скасували, а замість неї з'явилося багато дрібних презентацій. Щільність цікавих показів знизилася, тому геймери залишилися без свого "Нового року".

У 2021-му Е3 повернулася в цифровому форматі, але вона перетворилася на звичайну вивіску, під якою об'єднали кілька окремих шоу від великих компаній. Виставка позбулася масштабу і значення, а розробники побачили, що нічого через це не втратили. Ігри і далі висвітлюються в ЗМІ, стають темами для матеріалів блогерів і привертають увагу величезної аудиторії. Компанії більше не хочуть платити організаторам Е3, адже захід нічого їм не дає. У 2022 році виставку планують знову провести онлайн, але інсайдери стверджують, що її повністю скасують. І якщо інформація підтвердиться, то це стане доказом остаточної смерті Е3.

4. Зростання популярності NFT і P2E-ігор

І якщо вже торкнулися сумної теми, то згадаємо ще один неприємний тренд. У 2021 році сфера ігор формату "pay-2-earn" почала зростати колосальними темпами. Проекти з цієї категорії дозволяють користувачам отримувати NFT. Абревіатура розшифровується як невзаємозамінний токен — унікальний цифровий предмет з інформацією про свого власника. Його можна продати на спеціальній біржі за криптовалюту, а потім обміняти її на реальні гроші. Тобто в теорії P2E-ігри дозволяють заробляти, але на практиці вся система з NFT часто застосовується в шахрайських схемах.

Окремі проекти перетворюються в аналоги фінансових пірамід, де геймплей заточується під збір токенів. Гравцям потрібно вкладати в них чимало грошей, щоб отримати хоч якусь вигоду, а ризики прогоріти завжди величезні. Ось чому основна маса користувачів негативно налаштована по відношенню до NFT. Але великі компанії бачать в них спосіб додаткового заробітку і продовжують просувати формат "pay-2-earn", а також невзаємозамінні токени в іграх.

3. Підйом VR-ринку

За даними аналітичного агентства The NPD Group, в 2021 році продажі VR/AR-гарнітур в США виросли в два рази в порівнянні з 2020-м. Ніша явно розширюється, і в 2022-му може досягти нових рекордів. Це трапиться завдяки Sony, яка, за даними інсайдерів і ЗМІ, готується випустити PlayStation VR2 наступної осені.

Офіційна дата запуску невідома, але компанія вже оголосила характеристики гарнітури і анонсувала першу гру для неї — Horizon Call of the Mountain. Судячи із заявлених параметрів, аудиторію чекає справжній VR нового покоління. І коли він вийде, то гарантовано приверне увагу мільйонів користувачів.

2. Більше великих гравців на ринку

Сфера інтерактивних розваг вже давно вабить технологічних гігантів і корпорації, які заробляють в інших медіа. Це в цілому логічно, адже сукупний річний дохід в індустрії перевищив $180 млрд. А в майбутньому показники повинні вирости до $200 млрд. Вимальовується такий собі солодкий "пиріг", та ще й з великим потенціалом.

У 2022 році його точно спробує надкусити Netflix. Компанія вже почала експансію ігрової індустрії і пообіцяла в найближчі місяці розповісти про подальші плани на цей рахунок. Тим часом в Мережі з'явилися чутки, що Apple переманює інженерів Xbox і готується створити свою консоль. Якщо інформація виявиться правдивою, то в сфері інтерактивних розваг скоро помітно зросте конкуренція.

1. Нові угоди

Цей прогноз вже встиг частково підтвердитися. Microsoft заявила про придбання Activision Blizzard за запаморочливі $68,7 млрд. А Take-Two Interactive готується поглинути Zynga, заплативши $12,7 млрд. І це тільки початок року. Sony зобов'язана відповісти на дії головного конкурента, щоб зміцнити власні позиції і заспокоїти інвесторів. Компанія гарантовано посилить ряди декількома командами розробників.

Embracer Group теж не відстає — шведський холдинг вже заявив про бажання придбати ще сорок студій. Загалом, про великі угоди в індустрії ми будемо чути регулярно протягом усього 2022 року. Бізнес консолідується, так як конкуренція зростає, а разом з нею підвищуються ризики.

Назар Степорук