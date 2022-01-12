Рідкісний випадок, коли загибель стала цікавішою за участь у матчі.

Battlefield 2042 вийшла в сирому вигляді з купою помилок, поганим мережевим кодом і спірними геймплейними рішеннями. Розробники намагаються поступово виправляти баги і приводити гру в норму, але в ній як і раніше багато недоліків. Хоча іноді технічні вади можуть призводити до кумедних ситуацій. Це доводить ролик від відвідувача форуму Reddit під псевдонімом ThisBeAThrowAway0000. Ентузіаст продемонстрував, як через збій фізики пережив незабутню пригоду після смерті в Battlefield 2042.

Читайте такожГравець здійснив в Battlefield 2042 снайперський постріл в голову з дистанції 2 кілометриНа відео показується, як гравець б'ється на карті "Космодром". Користувач стояв біля невеликої будівлі, коли на нього почала рухатися бойова машина. ThisBeAThrowAway0000 не встиг відбігти в сторону і загинув при зіткненні з транспортом. У цей момент стався збій у фізиці, і труп персонажа відправився в пригоду. Спочатку він проїхався на капоті машини, від якої загинув, потім підлетів вгору, приземлився і почав котитися по карті з високою швидкістю.

Тіло стикалося з різними об'єктами, але продовжувало рухатися. А в кінці мертвий герой взагалі почав ковзати по місцевості догори ногами. Незвичайна подорож супроводжувалася дивною поведінкою камери. Вона часто залітала за текстури, так як вибрати вдалий ракурс стало неможливо.

Детальніше про Battlefield 2042

У грі немає сюжетної кампанії — тільки мультиплеєр з трьома складовими. Головними особливостями шутера позиціонувалися бої за участю 128 осіб, величезні карти і природні лиха.

Проект розкритикували за разноманітні геймплейні елементи. Наприклад, заміну традиційних класів на окремих фахівців, локації з купою порожніх просторів і слабкий вплив катаклізмів на битви.

На старті гра рясніла технічними проблемами. Деякі з них, включаючи неправильну реєстрацію влучень, сильно заважали розважатися.

Battlefield 2042 отримала найнижчі оцінки в серії. На Metacritic вона має від 64 до 69 балів залежно від платформи.

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