Причиною скандалу стали сторінки з Корану, розкидані по підлозі.

Call of Duty: Vanguard вийшла всього тиждень тому, а вже встигла потрапити в скандал. Шутер розлютив мусульманських гравців, через що видавництву Activision і студії Sledgehammer Games довелося офіційно вибачитися.

Причиною скандалу стали сторінки з Корану, які розробники розкидали по підлозі на карті в зомбі-режимі. Тобто користувачі могли вільно бігати по них, що вважається ознакою неповаги. Мусульманські гравці почали активно обурюватися в Twitter, і Activision довелося відреагувати на скандал.

"Минулого тижня в гру помилково був включений образливий для мусульманської спільноти контент, який з тих пір був видалений з гри. Він не повинен був з'явитися в грі в тому вигляді, в якому з'явився. Ми приносимо глибокі вибачення. Ми вживаємо негайні кроки всередині [компанії] для виправлення ситуації, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому", — говорить заява Activision.

Варто віддати видавництву належне — воно швидко відреагувало на проблему. Мусульманські користувачі залишилися задоволені діями компанії, тому скандал напевно скоро вщухне.

Коротко про Call of Duty: Vanguard

Сюжет гри розповідає про спеціальний підрозділ солдатів з різних країн Антигітлерівської коаліції. Їх завдання — роздобути інформацію про секретний проект нацистів під назвою "Фенікс".

Крім кампанії, в Call of Duty: Vanguard присутній мультиплеер з двадцятьма картами в антуражі Другої світової війни і зомбі-режим.

Автор: Назар Степорук