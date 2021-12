Користувачі PlayStation, Xbox і Nintendo Switch залишилися без подарунка.

На релізі збірка Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition відзначилася огидною якістю виконання. До неї увійшли оновлені GTA III, Vice City і San Andreas, тобто три культові частини серії, проте кожна з них страждала від численних технічних проблем. Користувачі активно критикували комплект ремастерів, і щоб якось їх заспокоїти, Rockstar Games пообіцяла подарувати всім покупцям Grand Theft Auto: The Trilogy оригінальні ігри. Днями користувачі дійсно отримали подарунки, але є один нюанс. Старі частини дісталися тільки тим людям, хто придбав збірник на ПК в магазині Rockstar. Такий підхід розлютив власників PlayStation, Xbox і Switch.

На офіційному акаунті Rockstar в Twitter з'явилося наступне повідомлення: "Всі, хто придбав версію Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition для ПК в Rockstar Store, тепер отримали класичні версії GTA III, Vice City і San Andreas у своїй бібліотеці Rockstar Games Launcher без додаткової оплати. Надалі ця пропозиція буде поширюватися на всіх, хто придбає ПК-версію Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в Rockstar Store до 1 липня 2022 року".

Консольні гравці почали писати обурені коментарі під повідомленням розробників. Вони не отримають ніякої компенсації за погану якість ремастерів, так як на PlayStation, Xbox і Nintendo Switch немає оригіналів. Користувачі активно критикують Rockstar за її підхід до спілкування з аудиторією і роздачу подарунків лише частині покупців. Поки незрозуміло, як студія буде вирішувати нову проблему. На коментарі консольних гравців вона ніяк не відреагувала.

Коротко про недоліки Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

У ремастерах майже кожен аспект візуальної складової був виконаний погано. Це стосується текстур, моделей, ефектів, рослинності, освітлення та іншого.

Оновлені версії також страждали від засилля багів. Деякі з них відчутно заважали проходити ігри.

З моменту запуску ремастери отримали кілька патчів, які усунули частину проблем. Наприклад, вони виправили дощ у San Andreas, через який нічого не було видно.

Автор: Назар Степорук