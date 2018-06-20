Порошенко підписав закон про трансплантацію органів

В документі йдеться, що за життя кожна повнолітня дієздатна особа має право надати письмову згоду або незгоду на вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації після визначення її стану як незворотна смерть.

Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині (2386а-1).

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Як повідомляє президентська прес-служба, закон 1 червня було направлено на підпис главі держави, а 19 червня «повернуто з підписом від президента».

Один з ініціаторів законопроекту, народний депутат та лікар Ольга Богомолець на сторінці у Facebook, коментуючи підписання закону главою держави написала: «Чорній трансплантології” в Україні настав кінець».

«Нарешті понад 5000 українців, які потребують пересадки органів та тканин щороку, отримали шанс на життя. А за 200 млн грн, які ми сплачуємо Білорусі за лікування наших дітей, ми зможемо вдома вилікувати вчетверо більше маленьких пацієнтів», - зазначила вона.

Богомолець додала, що нині починається кропітка робота з впровадження в Україні нової сучасної та безпечної системи трансплантології, яка дозволить повністю уникнути всіх ризиків з незаконної пересадки органів та унеможливить «чорну трансплантологію».

«Зі створенням Єдиного реєстру донорів та реципієнтів пересаджувати органи від людей і людям, які не внесені до реєстру, стане неможливим. У законі передбачена презумпція незгоди - неможливо буде забрати органи в людини, якщо вона не надала на це свою письмову згоду за життя чи заборонила таке вилучення - дані про це також зберігатимуться у реєстрі, і ніхто не зможе змінити волю людини», - зауважила Богомолець.

За її словами, донорами не зможуть стати невпізнані особи, загиблі від насильницької смерті та в зоні АТО/ООС, а також діти-сироти. Стати донорами зможуть лише особи, які свідомо надали письмову згоду на посмертне донорство, або, якщо людина не залишила жодного волевиявлення, рішення щодо цього можуть прийняти її найближчі родичі.

«Нарешті, трансплантації на 100% фінансуватимуться державою, і це остаточно вибиває грунт з під ніг «чорних трансплантологів», - підкреслила депутат.

Вона переконує, що з прийняттям цього закону взагалі зникає потреба у пошуку незаконних способів пересадки органів.

«Адже якщо раніше механізм збору та пересадки органів був відсутнім, і більшість хворих помирали, не дочекавшись трансплантації, то тепер - після створення реєстру - добровільних донорів має стати більше, ніж потрібно», - написала Богомолець.

За її поясненням, реципієнту достатньо бути внесеним до майбутнього реєстру, і Єдина державна інформаційна система автоматично підбере імунологічно сумісних донора та реципієнта, а трансплант-координатори по всій Україні організують процес забору, перевезення та пересадки органів людині, яка цього потребує.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (реєстраційний номер 2386-а-1).

За це рішення проголосувало 255 народних депутатів України.

В законі визначається, що трансплантація здійснюється на таких принципах: добровільності; гуманності; анонімності; надання донорських органів потенційним реципієнтам за медичними показаннями; безоплатності (крім гемопоетичних стовбурових клітин); дотримання черговості (крім родинного та перехресного донорства); достойного ставлення до тіла людини у разі посмертного донорства.