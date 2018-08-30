В Україні зробили крок до заборони цілителів і народної медицини

Після ухвалення законопроекту Верховною Радою цілительство не визнаватиметься медичною допомогою.

Уряд ухвалив постанову про законопроект, який скасовує видачу спеціального дозволу від МОЗ на заняття народною медициною (цілительством) та передбачає заборону її реклами.

Читайте такожСупрун зруйнувала три міфи, через які страждають шлунки українців

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. За її словами, цей законопроект підготували, щоб Україна не визнавала практики народної медицини, відварів цілителів, обрядів знахарів та ворожіння екстрасенсів як методи діагностики й профілактики хвороб чи способи їхнього лікування. А Міністерство охорони здоров’я зі свого боку не надавало дозвільні документи на діяльність тих, хто надає подібні послуги.

"Коли пацієнт приходить лікуватися до людини, яка не практикує доказову медицину, але має дозвільний документ від МОЗ України, це вводить її в оману - їй може здаватися, що вона отримує медичну допомогу. Насправді ж немає гарантії, що цей візит буде не те, що ефективним, а взагалі безпечним", - наголосила Супрун.

Вона зазначила, що ухвалення законопроекту допоможе на рівні закону затвердити, що така діяльність не є тотожною допомозі в закладі охорони здоров'я. Законопроект надалі розглядатиме Верховна Рада.

Нагадаємо, про наміри Міністерства охорони здоров'я відкликати всі дозволи для практики народної медицини стало відомо у січні 2018 року.