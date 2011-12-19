У Коломиї освятили сиротинець Святого Миколая

У місті Коломия Івано-франківської області освятили сиротинець Святого Миколая, який стане рідною домівкою для 30 дітей віком від трьох до вісімнадцяти років, що внаслідок різних життєвих обставин залишилися без батьківського піклування. Як повідомили УНІАН у прес-службі голови облдержадміністрації, заклад розташувався у приміщенні колишньої школи, яке з благословення Владики Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Кир Миколи (СІМКАЙЛА) ремонтували та впорядковували впродовж шести років. Нині тут створено всі умови для комфортного проживання.

Діти перебуватимуть у сиротинці цілодобово і безкоштовно. Всі витрати бере на себе Українська Греко-Католицька Церква. Навчатися діти будуть у загальноосвітній школі №1 імені Василя Стефаника, а в вільний час ними опікуватимуться вихователі, викладаючи основи християнської моралі та релігії.

«Цей сиротинець відтепер буде під нашою спільною батьківською опікою і любов’ю, - наголосив, освячуючи дитячий заклад, митрополит Івано-Франківський Володимир ВІЙТИШИН. - Хочеться щоб сиротинець виконував свою основну функцію, але разом з тим, дай Боже, щоб в Україні було якомога менше сиріт».

Голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК у своєму виступі зауважив, що коломийський сиротинець - чи не єдиний заклад в Україні, де у вихованні дітей гармонійно поєднаються шкільне навчання, основи релігійності та змістовний відпочинок. «Нехай відкриття сиротинця Святого Миколая послужить добрим прикладом нам усім в тому, що необхідно творити добро», - сказав він.

У подарунок від голови облдержадміністрації та голови обласної ради сиротинець Святого Миколая отримав комп`ютерний центр. Цінними подарунками обдарували сиротинець також інші запрошені.