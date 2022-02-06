Найближчим часом МОЗ розподілить ліки та відправить їх у регіони.

Україна отримала 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.

"Роботу над контрактуванням "Молнупіравіру" ми почали ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з захворюванням та збережуть життя пацієнтам із груп ризику. Я вдячний колегам та партнерам за оперативну роботу та закупівлю цього препарату".

Найближчим часом МОЗ розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату.

Першочергово ці ліки призначатимуть пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

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"Молнупіравір" – це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

"Молнупіравір" зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні змінили терміни для отримання бустерної дози вакцини від COVID-19. Тепер її можна отримати раніше.

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