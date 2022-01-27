Бустерну дозу вакцини тепер можна отримати раніше.

Кабінет міністрів України своєю постановою скоротив мінімальний період для отримання бустерної дози вакцини від COVID-19 зі 180 до 90 днів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус у регіонах".

Відтепер бустерну дозу вакцини від коронавірусу рекомендується робити з 90-го по 270-й день після останнього щеплення. Також це стосується вакцинації як одним препаратом, так і за змішаною схемою.

Постанова Кабміну передбачає, що при формуванні COVID-сертифіката після введення бустерної дози до нього вноситимуть відповідну позначку - "booster/бустер".Читайте також

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Як повідомляв УНІАН, в Україні 26 січня зафіксовано 32 тис. 393 нових підтверджених випадки COVID-19. За минулу добу госпіталізовано 3 тис. 016 осіб, померли – 154.

25 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в недалекому майбутньому в Україні за добу можуть виявляти від 40 до 60 тис. хворих на коронавірус.

При цьому, раніше в МОЗ зазначали, що штам "Омікрон" хоч і заразніший, ніж "Дельта", але протікає набагато легше.

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