В Україну доставлено омікронспецифічну вакцину, вона стане доступна у пунктах щеплення з наступного тижня.

Зараз на території України циркулюють 17 підтипів "Омікрону", який практично витіснив попередні штами коронавірусу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час прес-конференції.

"Зараз на території України циркулюють різні варіанти штаму Омікрон і якщо раніше це було біля 13 різних штамів-підтипів, то зараз їх вже 17", - сказав він.

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Головний санлікар зазначив, що в Україну вже доставлено омікронспецифічну вакцину і вона стане доступна у пунктах щеплення з наступного тижня.

При цьому Кузін підкреслив, що в Україні продовжують використовувати також вакцини Файзер та Джонсон, які є ефективні проти будь-якого штаму коронавірусу.

"Але разом з тим, в світі змінюється конфігурація вакцин і найчастіше зараз загальна рекомендація звучить про використання омікрон-специфічної вакцини - тобто тої, що містить щонайменше декілька ключових компонентів штаму Омікрон. Вона є більш ефективна. Тому на позаминулому тижні в Україну була доставлена чергова партія Омікрон-специфічної вакцини Файзер. І на цьому та наступному тижні вона розвозиться по областях України. Вона буде доступна в усіх областях, починаючи з середини наступного тижня", - прокоменутвав він.

За словами Кузіна, захворюваність на грип та ГРВІ, в тому числі ковід, продовжує зростати і найбільша циркуляція вірусів очікується наприкінці грудня.

"Я би радив не чекати підйому захворюваності суттєвого і особливо, якщо людина відноситься до групи ризику, то поновити свій вакцинальний курс, або зробити, якщо його ще не було", - зазначив він, нагадавши, що вакцина захищає від важкого перебігу коронавірусної інфекції та ризику померти внаслідок саме коронавірусної інфекції.

Кузін зауважив, що щонайменше 12 млн українців наразі не мають другого бустеру, тобто по суті не мають поноцінного імунітету проти коронавірусу.

Він поінформував, що з жовтня в Україні зафіксовано майже 80 тис випадків ковід і в середньому за один тиждень госпіталізується біля 4 тис пацієнтів. Водночас, за його словами, на сьогодні перевищення епідпорогу зафіксовано лише в Чернівецькій області.

За інформацією Кузіна, з жовтня зареєстровано 343 летальних випадки від наслідків захворювання на коронавірус, в тому числі 2 дитини віком до 17 років.

За словами лікаря-вірусолога, доктора медичних наук Алли Мироненко, симпотоми при захворюванні на ковід зазвичай відрізняються на початковій стадій від тих, що супроводжують грип.

"При грипі йде підвищення температури спочатку, а потім распіраторні симптоми, а при ковіді навпаки – спочатку распіраторні симптоми, а потім вже можуть розвиватися всі інші – підйом температури, не завжди до високих показників, у дітей взагалі це може бути майже без півищення температури", - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кузін повідомив, що пік епідемічного підйому захворюваності на грип та COVID триватиме до середини січня наступного року.

З початком війни пункти масової вакцинації населення у торговельних центрах, центрах надання адмінпослуг тощо були згорнуті, тож звертатись потрібно в пункти щеплення на базі закладів охорони здоров'я.

Санлікар днями інформував, що в Україну завезли омікронспецифічну вакцину проти COVID-19, яка є найбільш ефективною саме від "Омікрону".

Він запевняє, що тотального карантину цієї зими в Україні не буде. Україна юридично скасувала карантинні обмеження, які були пов'язані з ковідом, зараз про їх відновлення мова не йде, пояснив Кузін. Наразі будуть впроваджуватись локальні протиепідемічні обмеженя, як наприклад, продовження зимових канікул в школах або використання масок під час пересування в громадському транспорті. Об'єм заходів буде затверджуватись рішенням регіональної комісії. Загальнонаціональний карантин може розглядатись лише в тому випадку, якщо у більшості областей буде щафіксовано перевищення сумарного епідпорогу.

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