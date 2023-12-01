Фахівець зазначив, що в тих регіонах, де вже перевищений епідпоріг варто зпровадити якісь обмеження.

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується і наразі зафіксовано циркуляцію 13 штамів COVID-19.

В даний час в трьох областях - Тернопільській, Житомирській та Чернівецькій – вже перевищено епідемічний поріг, тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні, карантинні заходи, висловив думку головний лікар діагностичного медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький у матеріалі для УНІАН.

"Щодо тих регіонів, де вже перевищений епідпоріг, певно, варто зробити якісь обмеження, наприклад, щодо можливості зібрання великої кількості людей в одному місці. Тобто, треба дати населенню рекомендації стосовно весіль, днів народжень, якихось інших масових заходів. І це – обмежити кількість людей, щоб зменшити поширення COVID-19 – була б нормальна рекомендація", - сказав фахівець.

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Крім того Жиравецький зазначив, що усі штами, які зафіксовані в Україні, мало, чим відрізняються, Навіть 2-3 нових (один з них – "Пірола") нагадують попередника – "Омікрон", тільки поширюються швидше, ніж він.

"Тяжкість перебігу захворювання приблизно однакова за будь-якого штаму. Хвороба може проявлятися, крім закладеності носа, кашлю та температури, ще нудотою, блювотою чи діареєю (їх провокують деякі штами). Проте у більшості, симптоми нагадують ГРВІ. Тобто, чогось "особливого" очікувати не варто", - розповів Жиравецький.

Фахівець вказав на різницю між ГРВІ та коронавірусом. "Він для деяких пацієнтів дає більші шанси до утворення тромбів. Тому тим, хто перехворів чи хворіє на COVID-19, на це варто зважати", - сказав Жиравецький.

Він також зазначив, що українці, які вакциновані чи вже перехворіли, не потрапляють в стаціонар з повторним важким ковідом, переважно, в стаціонарі перебувають ті люди, які ще не хворіли на COVID-19.

Коронавірус в Україні - останні новини

В Україні зафіксували новий підвид штаму коронавірусу "Омікрон", який має назву "Арктур". Це сталося в Дубенському районі Рівненської області.

Цей субваріант "Омікрону" вперше виявили в Індії у січні 2023 року, після чого він швидко поширився світом. "Артктур" характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, - в 1,2 рази більше за штам "Кракен".

30 листопада головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що у трьох областях можуть запровадити карантин через поширення COVID-19.

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