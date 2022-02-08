Відповідне рішення прийнято за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З п'ятниці, 11 лютого, на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, відповідне рішення прийнято за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами (засідання) Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей", - зазначив міністр.

Читайте такожЛікар-педіатр Ірина Бережна: Що менша дитина, то легше переносить COVID-19. Старші діти хворіють тяжчеЯк повідомляв УНІАН, за минулу добу, 7 лютого, в Україні зроблено 63 тис. 919 щеплень від COVID-19. Першу дозу введено 19 тис. 526 людям, другу дозу – 28 тис. 877, додаткову дозу отримали 543 особи, бустерну – 14 тис. 973.

На сьогодні половина дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

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