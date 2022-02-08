У Києві, який є лідером повного курсу вакцинації, лише 0,7% населення отримали бустерну дозу.

Найбільше бустерних доз вакцини проти COVID-19 зробили у Волинській, Чернівецькій та Херсонській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Зокрема, у Волинській області бустерну дозу отримали 3,2% населення, у Херсонській області – 3,1%, у Чернівецькій області – 3%. За ними ідуть: Луганська область – 2,9%, Сумська область – 2,8% та Тернопільська область – 2,6%.

"Частка бустерних доз поступово зростає, і вже понад чверть від загальної кількості щеплень припадає на бустерні дози. З плином часу ця частка буде зростати. Кожен другий дорослий українець вже вакцинований повним курсом щеплень. Бустерна доза забезпечує непоганий захист від "Омікрону", як показали дослідження. У той же час, незважаючи на те, що Київ є лідером повного курсу щеплень, за бустерною дозою Київ не є лідером. Лише 0,7% населення отримали бустерну дозу", - сказав він.

Ганиченко також наголосив на тому, що вакцинація зменшує рівень госпіталізації та ризик смертності від коронавірусу.

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Як повідомляв УНІАН, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 млн 478 тис. 008 людей, з них отримали дві дози вакцини – 14 млн 809 тис. 443, додаткову дозу – 20 тис. 875, бустерну – 474 тис. 203 особи.