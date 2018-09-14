Український музикант потрапив у серйозну ДТП під Києвом (фото)

Винуватцем ДТП став водій вантажного автомобіля, який в'їхав в автомобіль Приступи. Сам музикант постраждав і навіть втратив свідомість.

Український музикант, екс-соліст гурту "ТНМК" Едуард (Діля) Приступа постраждав в аварії.

Співак розповів про ДТП на своїй сторінці в мережі Facebook. Аварія сталася в місті Буча, Київської області, 13 вересня.

Винуватцем ДТП став водій вантажного автомобіля, який в'їхав в автомобіль Приступи. Сам музикант постраждав і навіть втратив свідомість.

Він докладно розповів, як вела себе поліція і швидка допомога і попросив допомогти йому тих, хто в курсі, що робити після аварії потерпілому.