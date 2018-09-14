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Український музикант потрапив у серйозну ДТП під Києвом (фото)

13:54, 14 вересня 2018
Інциденти
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Аварія сталася в місті Буча, Київської області / соцмережі

Співак розповів про ДТП на своїй сторінці в мережі Facebook. Аварія сталася в місті Буча, Київської області, 13 вересня.

Винуватцем ДТП став водій вантажного автомобіля, який в'їхав в автомобіль Приступи. Сам музикант постраждав і навіть втратив свідомість.

Він докладно розповів, як вела себе поліція і швидка допомога і попросив допомогти йому тих, хто в курсі, що робити після аварії потерпілому.

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Теги: #ДТП#музикант