Український музикант потрапив у серйозну ДТП під Києвом (фото)
13:54, 14 вересня 2018Інциденти
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Винуватцем ДТП став водій вантажного автомобіля, який в'їхав в автомобіль Приступи. Сам музикант постраждав і навіть втратив свідомість.
Аварія сталася в місті Буча, Київської області / соцмережі
Український музикант, екс-соліст гурту "ТНМК" Едуард (Діля) Приступа постраждав в аварії.
Співак розповів про ДТП на своїй сторінці в мережі Facebook. Аварія сталася в місті Буча, Київської області, 13 вересня.
Винуватцем ДТП став водій вантажного автомобіля, який в'їхав в автомобіль Приступи. Сам музикант постраждав і навіть втратив свідомість.
Він докладно розповів, як вела себе поліція і швидка допомога і попросив допомогти йому тих, хто в курсі, що робити після аварії потерпілому.
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