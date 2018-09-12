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У Польщі в ДТП загинула громадянка України, ще п'ятеро українців постраждали

11:28, 12 вересня 2018
Інциденти
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Постраждалі українці госпіталізовані \ Фото УНІАН

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що у Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула громадянка України, ще п'ятеро українців госпіталізовано.

Про це речник МЗС Мар'яна Беца написала у "Твіттері".

"Щодо ДТП в Польщі: одна громадянка України загинула, п'ятеро - постраждало, перебувають в лікарні. Співчуття рідним. Консули надають необхідну допомогу", - поінформувала речник.

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Теги: #Польща#ДТП#українці