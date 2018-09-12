У Польщі в ДТП загинула громадянка України, ще п'ятеро українців постраждали
11:28, 12 вересня 2018Інциденти
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Українські консули надають допомогу постраждалим громадянам України.
Постраждалі українці госпіталізовані \ Фото УНІАН
У Міністерстві закордонних справ повідомили, що у Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула громадянка України, ще п'ятеро українців госпіталізовано.
Про це речник МЗС Мар'яна Беца написала у "Твіттері".
"Щодо ДТП в Польщі: одна громадянка України загинула, п'ятеро - постраждало, перебувають в лікарні. Співчуття рідним. Консули надають необхідну допомогу", - поінформувала речник.
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