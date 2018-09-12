У Польщі в ДТП загинула громадянка України, ще п'ятеро українців постраждали

Українські консули надають допомогу постраждалим громадянам України.

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що у Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула громадянка України, ще п'ятеро українців госпіталізовано.

Про це речник МЗС Мар'яна Беца написала у "Твіттері".

"Щодо ДТП в Польщі: одна громадянка України загинула, п'ятеро - постраждало, перебувають в лікарні. Співчуття рідним. Консули надають необхідну допомогу", - поінформувала речник.