Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає.

На підприємстві у місті Дрогобич Львівської області під час ракетного обстрілу сьогодні вранці були люди. Про це повідомив голова Дрогобицької районної військової адміністрації Степан Кулиняк.

За його інформацією, о 06:25 сталося влучання ракет в об’єкти промислової інфраструктури. Пошкоджено значну частину будівель.

"На момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя, інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає", - заявив він та додав, що рятувальники продовжують гасити пожежу та розбирати завали.

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Ракетна атака на Україну 21 вересня

Під ранок російські окупанти обстріляли Україну, запустивши 43 крилаті ракети, 36 з них вдалося збити.

Протиповітряна оборона працювала у Черкаській області, а згодом – у Києві. У Харкові було зафіксовано шість "прильотів". Також вибухи були у Рівному та на Львівщині, зокрема у Дрогобичі.

За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, по Дрогобичу ворог завдав трьох ракетних ударів. Два "прильоти" – по промисловому об’єкту. Там загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу. Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу, де теж виникла пожежа.

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