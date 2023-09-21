З початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало вже 870 тривог.

Уночі російські окупанти атакували Київ ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей, уламки ракет впали в кількох районах.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації щодо наслідків ракетної атаки. Зазначається, що в Дарницькому районі сталося падіння осколків на нежитлову будівлю без загоряння; на станції технічного обслуговування виникла пожежа на площі 400 кв. м, загорілися припарковані автомобілі. Також зафіксоване пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку.

"Постраждало семеро осіб, з них одна дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення - це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У Шевченківському районі було пошкоджено газову трубу без загоряння; в житловому будинку вибуховою хвилею було вибито двері, пошкоджено вікна. Крім того, сталося пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.

У КМВА зауважили, що ця інформація попередня, дані оперативного зведення оновлюються. Також зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Києві пролунало вже 870 тривог.

"Цієї ночі ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва", - йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій уточнюється, що у Дарницькому районі пожежа у двох автомобілях на прилеглій до станції технічного обслуговування території виникла на орієнтовній площі 150 кв. м.

"У Шевченківському районі в адміністративній будівлі пошкоджено віконні блоки з 1 по 7 поверхи. Загоряння та потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі, де внаслідок падіння уламків була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч. "Медики госпіталізують 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес", - зауважив він.

Водночас речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зауважив, що Київ завжди був в епіцентрі атак ворога.

"Столиця – це серце України. І ворог намагається туди частенько направляти чимало ракет. Ви бачили, скільки "Кинджалів" було збито саме над столицею у травні-червні. Тому столиця – один з основних напрямків атак. І завжди буде ним залишатися… Якщо взяти за статистикою, мабуть, найбільше атакується Київ", - сказав речник.

Ракетний удар по Україні 21 вересня

Під ранок сьогодні, 21 вересня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Зокрема близько 05:00 протиповітряна оборона працювала в Черкаській області, а згодом - у Києві.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти запустили по Україні 43 крилаті ракети, з яких знищено було 36. За його словами, ворог запускав ракети у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

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