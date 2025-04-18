Чоловік їхав з Вінниці у цистерні.

Житель Одеської області намагався виїхати у Молдову в цистерні з рослинною олією. Його підвисили на страхувальних ременях, щоб непомітно перевезти через кордон.

Як повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, на пункті пропуску "Мамалига" затримали вантажний автомобіль, яким керував громадянин Молдови. Під час огляду прикордонний наряд виявив, що на люку одного з відсіків цистерни зроблені спеціальні кріплення, на яких підвішений чоловік.

Виявилося, що українець 1982 року народження домовився зі знайомим водієм, що той вивезе його до Молдови у вантажній цистерні. Він їхав від Вінниці до пункту пропуску в підвішеному стані, занурений в олію майже по груди.

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На нього склали матеріали про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання кордону. Водія вантажівки затримали, у діях іноземця вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Виїзд з України

Нагадаємо, раніше українські прикордонники затримали чоловіків, які хотіли перетнути кордон з Білоруссю. Небезпека полягала в тому, що ця місцевість замінована.

Також на Закарпатті затримали 11 українців, які намагалися перейти кордон з Угорщиною та Румунією. Двом з них допомагав місцевий житель, ще один - робив це самостійно.

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