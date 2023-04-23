Двом із затриманих місцевий мешканець допомагав потрапити до Угорщини, один – намагався незаконно перетнути кордон самостійно, а ще сімох прикордонники затримали на українсько-румунському кордоні.

На Закарпатті прикордонники затримали 11 чоловіків, які намагалися втекти з України.

"У пошуках кращого життя: на Закарпатті прикордонники затримали 11 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути держкордон", - повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що двом із затриманих місцевий мешканець допомагав потрапити до Угорщини, один – намагався незаконно перетнути кордон самостійно, а сімох - прикордонники затримали на українсько-румунському кордоні.

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"На порушників складено протоколи та передано справи до суду", - додали у ДПСУ.

Спроби українців незаконно перетнути кордон

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня на Одещині правоохоронці затримали українця, який переодягнувся у жінку та намагався виїхати з країни.

А 21 квітня прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися втекти з України, видаючи себе за 13-річного та 15-річного підлітків.

Супроводжував 20-річну та 21-річну "дитину" їхній "опікун", який пред’явив свідоцтва про народження та доручення від батьків на ті ж дані.

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