Порушники намагалися втекти через заміновану місцевість.

Державна прикордонна служба України затримала групу чоловіків, які незаконно намагалися перетнути кордон з Білоруссю, повідомили в прес-службі.

"Група чоловіків планувала незаконно перетнути лінію державного кордону з республікою Білорусь через заміновану місцевість. Прикордонники не лише не допустили порушення кордону, а й зберегли життя людей", – розповіли у прес-службі Держприкордонслужби.

Там також додали, що це не звільнило чоловіків від відповідальності. Крім того, в ДПСУ закликали потенційних порушників відмовитися від подібних ідей.

"Адже організаторам таких "подорожей" не важлива безпека своїх "клієнтів", – додали в ДПСУ.

Спроби незаконного перетину кордону

Як повідомляв УНІАН, у серпні в річці Тиса на кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився чоловік середнього віку. Зазначається, що документів при ньому не знайшли.

Крім того, раніше на українсько-румунському кордоні відбувся напад на українських прикордонників. Невідомі відібрали у них зброю, гранати та прорвалися до Румунії. На місце було вислано додаткові групи для пошуку правопорушників та перевірки тилових підступів до кордону. Також було поінформовано прикордонників Румунії та взаємодіючі правоохоронні органи.

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