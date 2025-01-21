Йдеться про 60 діб під вартою без можливості внесення застави.

Чоловіка та жінку, яких підозрюють у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я України, взято під варту. Як зазначається у повідомленні на сайті Головного управління Національної поліції у місті Києві, жінка та її спільник на час досудового розслідування 60 діб перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави.

"Сьогодні, 21 січня, Голосіївський районний суд м. Києва задовольнив клопотання слідчих та обрав обом фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - зазначили у поліції.

Замах на першого заступника голови МОЗ

На першого заступника міністра охорони здоров’я готувався замах і це мала бути "відплата" за смерть жінки в лікарні, де він чергував того дня.

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За матеріалами справи, зловмисниками виявилися двоє жителів Київської області. Вони декілька місяців стежили за першим заступником міністра, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування. Аби ліквідувати посадовця із пістолета, вони тривалий час ходили до тиру та практикували навички зі стрільби.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що за даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, того дня чергував у медичному закладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили вбити його.

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