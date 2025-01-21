Йдеться про тримання під вартою протягом 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 12 млн грн.

Ексведучому проросійських каналів Максу Назарову обрали запобіжний захід, він відправиться під варту.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Ярослав Юрчишин, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова.

"Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-ведучому каналів "Наш" і NewsOne Максу Назарову (Максиму Діордиці) - тримання під вартою протягом 60 днів із можливістю внесення застави 12 млн гривень", - написав він.

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Юрчишин також додав, що суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила для Назарова про тримання під вартою строком на 60 діб без визначення суми застави. Сторона захисту просила про особисте зобов'язання або домашній арешт.

Що відомо про Макса Назарова

Як повідомляв УНІАН, днями в Службі безпеки України заявили, що зібрали докази, які підтверджують антиукраїнську діяльність колишнього ведучого телеканалів "Наш" і NewsOne, що належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву.

За даними ЗМІ, йдеться про радіо- і телеведучого Макса Назарова (справжнє ім'я - Назар Русланович Діордіца).

За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни Росії проти України ексведучий створив свій канал на відеохостингу Ютуб, де продовжив поширювати наративи Кремля.

Як зазначили у Службі, ексведучий, зокрема, запрошував на свої ефіри проросійських "політичних експертів", чимало з яких наразі переховуються на території Росії.

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